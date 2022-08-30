الحكومة السعودية تقرّ مذكرات تفاهم مع 3 دول عربية لمنع الفساد ومكافحته

ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء، حيث أقرت الحكومة مذكرات تفاهم مع 3 دول عربية لمنع الفساد ومكافحته.

وتناول مجلس الوزراء مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة خلال الأيام الماضية، وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد، أن المجلس استعرض عددا من الموضوعات وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين السعودية والكويت بشأن تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد.

كما وافق على مذكرتي تفاهم بين المملكة والبحرين والمغرب في مجال منع الفساد ومكافحته.

وثمن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس موافقة مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بين المملكة ودولة الكويت لتنسيق التعاون في منع ومكافحة الفساد، والموافقة على مذكرتي تفاهم بين المملكة ومملكة البحرين والمملكة المغربية لمنع الفساد ومكافحته.

وقال إن موافقة مجلس الوزراء تأتي في سياق حرص القيادة على مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بشتى صوره وأشكاله محليا ودوليا.

وأكد سعي الهيئة إلى تعزيز تعاونها الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرات وتعزيزها، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

المصدر: واس