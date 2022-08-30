سعيّد التقى مساعدة بلينكن وعبر عن استيائه لتصريحات مسؤولين أمريكيين

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، وأعرب لها عن استيائه لتصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية، بأن اللقاء تتناول تطور العلاقات الثنائية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، كما كان فرصة أوضح فيها رئيس الجمهورية "عديد المسائل المتصلة بالمسار الذي تعيشه تونس، وفند خلالها عديد الادعاءات التي تروج لها أطراف معلومة".

وطالب سعيد السلطات الأمريكية أن "تستمع إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع"، مجددا تمسّك تونس بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، معربا عن الاستياء من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأمريكيين في المدة الأخيرة.

هذا وتم خلال اللقاء تناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس والدور الذي يمكن أن تضطلع به المجموعة الدولية للمساعدة على تجاوز الصعوبات. وشدد سعيد على أنه "يجب على المجموعة الدولية أن تقوم بدورها كاملا للمساهمة في استعادة الشعب التونسي للأموال المنهوبة".

المصدر: RT