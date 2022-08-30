المغرب.. إدارة السجون تؤكد تعليق مدونة شهيرة إضرابها عن الطعام

رفعت المدونة المغربية سعيدة العلمي إضرابها عن الطعام، وفق مصدر من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وذكر المصدر أن العلمي قد أشعرت مؤسستها السجنية بفكها الإضراب عن الطعام، يوم أمس الاثنين.

وقد دخلت المدونة، منذ ثلاثة أسابيع، في إضراب عن الطعام، احتجاجا على الحكم عليها و"رفض تنفيذ قرار إحضارها إلى جلسات محاكمتها".

يذكر أن ملف سعيدة العلمي يوجد في طور الاستئناف بعد إدانة ابتدائية بسنتين حبسا نافذا مع غرامة، بعد متابعتها على خلفية "تدوينات" بصفحتها على "فيسبوك"، بتهم من بينها إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم.

المصدر: "هسبريس"