وزير الداخلية الإيراني يوجه طلبا للزوار الذاهبين إلى العراق

طلب وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي من جميع الزوار الراغبين في الذهاب إلى العراق، التريث حتى يوم غد قبل التوجه إلى الحدود البرية.

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جاء هذا التصريح عقب إعلان هيئة مراسم الأربعين عن إعادة فتح جميع المعابر الحدودية بين إيران والعراق والسماح للزوار الإيرانيين بالسفر إلى العراق.

وقال وحيدي إنه لا يمكن الاكتفاء بإعلان الطرف العراقي حول فتح الحدود ويجب التأكد من أمن الزوار قبل السماح لهم بعبور الحدود، مشيرا إلى أن هناك مباحثات جارية مع السلطات العراقية لضمان أمن الحدود وأمن الزوار في داخل العراق.

كما أكد وحيدي أن الحدود الجوية مفتوحة من اليوم وبإمكان الزوار السفر جوا إلى العراق.

وكانت الداخلية الإيرانية أوصت المواطنين أمس الاثنين بعدم زيارة العراق حتى إشعار آخر، فيما طلبت السفارة عدم زيارة عدد من المدن، على خلفية تصاعد الاحتجاجات في بغداد والجنوب.

وأشار وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال اجتماع مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران أمس، إلى "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية بخصوص زيارة الأربعين والجهود الجارية لإحلال السلام والاستقرار في العراق".

المصدر: RT