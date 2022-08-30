تحرك دولي وجهود سورية روسية لوقف مأساة مياه الشرب في الحسكة شرقي سوريا

قال محافظ مدينة الحسكة السورية لؤي محمد صيوح، إن جهودا روسية وسورية مشتركة نجحت في إيصال التيار الكهربائي إلى محطة آبار مشروع علوك في ريف منطقة رأس العين شمالي المحافظة.

وأوضح صيوح في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن هذه الخطوة تأتي بعد أسبوع كامل من قطع الكهرباء "نتيجة التعديات الكبيرة على خط نقل الكهرباء وخطوط تزويد مياه الشرب، من قبل الفصائل الخاضعة لقوات الاحتلال التركي التي تسيطر على المنطقة"، مشيرا إلى "أننا أعدنا الكهرباء للمحطة، لإعطاء فرصة للمجموعات المسلحة الخاضعة للجيش التركي لمدة 48 ساعة بوساطة روسية مع وعود بإزالة جميع التعديات على الخطوط".

وأكد أن "سكان مدينة الحسكة يعانون من مأساة إنسانية كبيرة بسبب انقطاع مياه الشرب عنهم نتيجة الممارسات اللاإنسانية للمحتل التركي ومرتزقته، التي تتمثل بقطع المياه من محطة علوك المصدر الوحيد لمليون سوري بمياه الشرب"، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"التدخل السريع من خلال المشاركة في الجهود للتخفيف من أزمة انقطاع مياه الشرب عن سكان الحسكة وضواحيها".

المصدر: "سبوتنيك"