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السعودية تدعو جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفا واحدا

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السعودية تدعو جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفا واحدا
AFP
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أكدت وزارة الخارجية السعودية أنها تتابع الأحداث الجارية في العراق، داعية جميع الأطراف والقوى السياسية إلى الوقوف صفا واحدا.

وقالت الخارجية في بيان: "نتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث الجارية في جمهورية العراق الشقيقة"، معربة عن أسفها لما آلت إليه التطورات من سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

ودعت "جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفا واحدا للحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه الشقيق"، مؤكدة أنها تدعم "كافة الجهود الرامية إلى تجنيب العراق وشعبه الشقيق ويلات الانقسام والصراع الداخلي".

وحثت الخارجية جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق على "اللجوء للحلول السلمية لمعالجة مطالب الشعب العراقي، بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد وشعبها".

المصدر: "واس"

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