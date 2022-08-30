 
مباشر
عاجل
الكاظمي يثمن دعوة الصدر إلى وقف العنف ويدعو الجميع لتحمل المسؤولية

الكاظمي يثمن دعوة الصدر إلى وقف العنف ويدعو الجميع لتحمل المسؤولية

أخبار العالم العربي

الكاظمي يثمن دعوة الصدر إلى وقف العنف ويدعو الجميع لتحمل المسؤولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tphg

ثمن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى وقف العنف.

وقال مصطفى الكاظمي: "دعوة سماحة السيد مقتدى الصدر إلى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراق".

وأضاف الكاظمي: "كلمة سماحته تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق، والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني، والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الأزمات".

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا