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السلطات العراقية تقرر رفع حظر التجوال بعد انسحاب المسلحين من المنطقة الخضراء

أخبار العالم العربي

السلطات العراقية تقرر رفع حظر التجوال بعد انسحاب المسلحين من المنطقة الخضراء
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها قررت رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات، بعد انسحاب المسلحين من المنطقة الخضراء.

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وأفاد مراسل RT في العراق اليوم، ببدء انسحاب المسلحين من داخل المنطقة الخضراء بعد المؤتمر الصحفي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكر مراسلنا، أن المسلحين بدأوا بالانسحاب مباشرة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للصدر الذي دعاهم بالخروج من المنطقة الخضراء خلال 60 دقيقة.

وأمس الاثنين، فرضت القوات الأمنية العراقية، حظر التجوال في جميع أنحاء العراق على خلفية تصاعد الاحتجاجات في بغداد والجنوب.

المصدر: RT

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