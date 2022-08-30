مراسلنا في العراق: بدء انسحاب المسلحين من المنطقة الخضراء بعد دعوة الصدر (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، ببدء انسحاب المسلحين من داخل المنطقة الخضراء بعد المؤتمر الصحفي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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وذكر مراسلنا، أن المسلحين بدأوا بالانسحاب مباشرة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للصدر الذي دعاهم بالخروج من المنطقة الخضراء خلال 60 دقيقة.

وقال الصدر في مؤتمره الصحفي اليوم: "خلال 60 دقيقة ما لم ينسحب الصدريين من البرلمان فأنا أتبرأ منهم".

المصدر: RT