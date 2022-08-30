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مراسلنا في العراق: بدء انسحاب المسلحين من المنطقة الخضراء بعد دعوة الصدر (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلنا في العراق: بدء انسحاب المسلحين من المنطقة الخضراء بعد دعوة الصدر (فيديو)
AP
صورة أرشيفية
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، ببدء انسحاب المسلحين من داخل المنطقة الخضراء بعد المؤتمر الصحفي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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وذكر مراسلنا، أن المسلحين بدأوا بالانسحاب مباشرة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للصدر الذي دعاهم بالخروج من المنطقة الخضراء خلال 60 دقيقة.

وقال الصدر في مؤتمره الصحفي اليوم: "خلال 60 دقيقة ما لم ينسحب الصدريين من البرلمان فأنا أتبرأ منهم".

المصدر: RT

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