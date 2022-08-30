السلطات العراقية تنفي إنزال قناصة على أسطح المنطقة الخضراء

أصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، بيانا نفت فيه إنزال قناصة على أسطح المنطقة الخضراء.



وفي بيانها، قالت خلية الإعلام الأمني في العراق: "في الوقت الذي أكدت فيه قيادة العمليات المشتركة على ضرورة مكافحة الشائعات وعدم نقل الأخبار الكاذبة والملفقة، أو إعادة مقاطع فيديو أو صور تعود إلى أحداث سابقة، ومحاولة إيهام الآخرين على أنها حصلت حديثا..نلاحظ أن هناك من يعمد على نشر مثل هكذا مواضيع دون التدقيق فيها، حيث تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدعي من نشره أن هناك "طائرات تقوم بعمليات إنزال لقناصين" على سطوح مباني المنطقة الخضراء".

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وأضاف البيان: "نود أن ننوه إلى أن هذا الفيديو يعود إلى عمليات تدريب قامت بها الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب في وقت سابق، كما ندعو الجميع الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية".







المصدر: RT