الرياض تدعو لبنان لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال سعودي "هدد بمهاجمة سفارة المملكة"

دعت الرياض، السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما نشره سعودي، هدد بمهاجمة سفارة المملكة في بيروت.

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وفي التفاصيل، زار السفير السعودي لدى بيروت، وليد البخاري، وزارة الداخلية اللبنانية اليوم، حيث التقى الوزير بسام المولوي.

وقال وليد البخاري بعد لقائه الوزير بسام المولوي: "نهيب بالأجهزة اللبنانية المختصة باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات إرهابية وضبطه".

وأوضح وليد البخاري قائلا: "السياسات التحريضية التي تنطلق من لبنان ضد دول الخليج تتنافى مع القيم والأخلاق".

وتابع: "لمسنا أن هناك عمليات نوعية انعكست بإجراءات مميزة ودقيقة في مجال مكافحة المخدرات، وندعو السلطات اللبنانية الى المزيد لتعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة المخدرات".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أنها أوعزت للجهات المختصة بإجراء تحقيق في تسجيل صوتي تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي يهدد بمهاجمة السفارة السعودية في بيروت.

وأشارت إلى توفر معلومات للوزارة "ترجح أن المدعو علي بن هاشم بن سلمان الحاجي من الجنسية السعودية، هو صاحب التسجيل الصوتي المتداول ومطلوب للسلطات السعودية بجرائم ارهاب".

المصدر: "الجديد" + "أ ف ب"