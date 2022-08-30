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الملك السعودي والأمير محمد بن سلمان يهنئان أردوغان بالنصر

أخبار العالم العربي

الملك السعودي والأمير محمد بن سلمان يهنئان أردوغان بالنصر
AP
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمناسبة ذكرى "يوم النصر" لبلاده.

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وأفادت الخارجية السعودية بأن الملك سلمان بعث برقية تهنئة، للرئيس التركي، بمناسبة ذكرى "يوم النصر" لبلاده، أعرب فيها عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لأردوغان، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق، أطراد التقدم والازدهار".

وفي رسالته، عبر الأمير محمد بن سلمان عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس أردوغان، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار".

المصدر: RT

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