إصابة إسرائيليين اثنين بالرصاص والقوات الإسرائيلية تطلق النار وتحاصر منزلا في نابلس (فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام بإصابة إسرائيليين اثنين برصاص فلسطينيين عند مدخل قبر يوسف في مدينة نابلس، بعد أن دخلاه برفقة 3 مستوطنين، دون تنسيق ودون مرافقة الجيش الإسرائيلي وموافقته.

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وأفاد الإعلام العبري بأن المستوطنين الخمسة "نزلوا من السيارة وجرى إطلاق نار عليهم، ما أسفر عن إصابة اثنين على الأقل بجروح وتم نقلهما بواسطة مروحية إلى المشافي"، كما تم إحراق مركبتهم من قبل الفلسطينيين.

ووصل الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث، وبدأ في إخلاء الجرحى من الموقع إلى مستشفيي بيلينسون وشيبا في تل هشومير.

وبحسب ما ورد، تم إجلاء أحد الجرحى في مروحية عسكرية، في حين أوضحت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن "الجريحين كانا واعيين، وأن الإسرائيليين الثلاثة الآخرين لم يصابوا بأذى، وتم نقلهم لاستجوابهم من قبل الشرطة"، لأن دخول أراضي السلطة الفلسطينية يعد انتهاكا للقانون.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاصرت صباح اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة روجيب شرق نابلس، وسط إطلاق نار كثيف في المكان.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن "إصابة شاب بشظايا في البطن برصاص الاحتلال".

في حين قالت مصادر عبرية إن "قوة من وحدة اليمام الخاصة حاصرت منزلا في نابلس، وهناك تبادل إطلاق النار في المكان".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "هناك شابين يتحصنان داخل المنزل".

المصدر: "جيروزاليم بوست" + "معا"