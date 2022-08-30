العراق.. قادة في إقليم كردستان يدعون لضبط النفس ونبذ العنف وتغليب لغة الحوار

دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني جميع الأطراف العراقية إلى الاحتكام لضبط النفس، وعدم اللجوء إلى لغة السلاح والعنف في حسم الصراعات والمشاكل.

وقال بارزاني، في بيان نشره أمس الاثنين: "نتابع وبكل قلق الأحداث والمستجدات الأخيرة في العراق"، وأضاف:

أتمنى أن يشعر الجميع بالمسؤولية، وأن يحتكموا إلى ضبط النفس، وأن لا يلجأوا إلى لغة السلاح والعنف في حسم ‏الصراعات والمشاكل . وأدعو جميع الأطراف إلى التفكير في ‏الحلول التي تأتي بالخير للشعب العراقي وتراعي المصلحة العامة للشعب والوطن.

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من جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، في بيان له: "نكرر دعوتنا وإصرارنا إلى الحوار الوطني البناء لكل القوى السياسية ومواصلة هذه الحوارات بشعور كبير بالمسؤولية الوطنية ونبذ العنف وبذل كل الجهود الخيرة للحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء الغالية لشبابنا وأبناء الوطن الواحد".

وأضاف رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني أن "حماية المؤسسات والمتظاهرين حق وطني ودستوري على الجميع الالتزام به".

المصدر: وسائل إعلام عراقية