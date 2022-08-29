الخارجية التركية: التطورات في بغداد باتت تهدد استقرار العراق ووحدته وأمنه

اعتبرت وزارة الخارجية التركية في بيان أصدرته مساء الاثنين، أن التطورات في بغداد باتت تهدد استقرار العراق، ووحدته، وأمنه.

وأضافت الخارجية أن لاستقرار وأمن العراق أهمية حيوية بالنسبة لتركيا، مؤكدة أن أنقرة تشعر بالقلق من انتشار العنف في جميع أنحاء البلاد.

ودعت الدبلوماسية التركية جميع الفئات إلى ممارسة ضبط النفس والفطرة السليمة.

وذكرت في البيان أنها تأمل أن يتم حل النزاعات السياسية الحالية سلميا ومن خلال الحوار الشامل، لضمان السلام والرفاهية للشعب العراقي.

من جهة أخرى، قالت الخارجية التركية "إنه وبالنظر إلى تدهور الوضع الأمني ​​في بغداد، ننصح مواطنينا بتجنب السفر إلى المدينة المذكورة أعلاه إلا للحالات الإجبارية".

وأفادت بأنه سيكون من المفيد للأتراك الموجودين حاليا في العراق الابتعاد عن الأماكن التي تقام فيها مظاهرات حاشدة في بغداد.

كما دعتهم إلى متابعة التحذيرات والإعلانات التي تصدرها الوزارة والسفارة في بغداد، وأن يكونوا يقظين على سلامتهم الشخصية.

وتتوالى التطورات في العراق بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى خلال اشتباكات مسلحة في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وأظهرت مقاطع فيديو اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

وقالت مصادر طبية عراقية إن 15 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين في إطلاق نار بالمنطقة الخضراء ومحيطها.

جدير بالذكر أن الحكومة العراقية فرضت حظرا للتجوال في جميع المحافظات من الـ 7 مساء يوم الاثنين حتى إشعار آخر.

المصدر: RT