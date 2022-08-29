حريق يلتهم ملهى ليليا في الإسكندرية ويحيله إلى رماد (صور + فيديو)
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع مساء الاثنين، بملهى ليلي في منطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول في الإسكندرية.
حرايقك كترت يا مصر...— Rana (@RanaMHelal) August 29, 2022
حريق جنب هيلتون الكورنيش pic.twitter.com/uu4XFzIrXk
اندلع حريق هائل بملهى ليلي "كريزي هاوس" بجوار فندق هيلتون سيدي بشر بالقرب من طريق الكورنيش بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، فيما تواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران pic.twitter.com/FEjFmRv5Zf— yahia ali (@yahiaali2025) August 29, 2022
كريزي هاوس https://t.co/keVyrAcQG4pic.twitter.com/wfs2ZNHqmU— mohamed (@mohamad92709074) August 29, 2022
المصدر: موقع "أخبار اليوم" المصري