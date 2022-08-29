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حريق يلتهم ملهى ليليا في الإسكندرية ويحيله إلى رماد (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

حريق يلتهم ملهى ليليا في الإسكندرية ويحيله إلى رماد (صور + فيديو)
تحول إلى قطعة فحم.. إخماد حريق التهم ملهى ليليا في الإسكندرية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع مساء الاثنين، بملهى ليلي في منطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول في الإسكندرية.

المصدر: موقع "أخبار اليوم" المصري

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