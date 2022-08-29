البرلمان العربي يطالب القوى العراقية بوقف التصعيد وبدء الحوار "حقنا للدماء"

دعا البرلمان العربي "جميع الأطراف والقوى السياسية العراقية" إلى ضبط النفس ومنع التصعيد وإعلاء المصلحة الوطنية ووقف العنف حقنا للدماء.

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وقال البرلمان في بيان عبر موقعه في "الإنترنت" إن "الحوار البنّاء والحفاظ على المسار السلمي للعملية السياسية وفقاً للدستور العراقي هو الطريق السليم للحفاظ على مقدرات جمهورية العراق وشعبها".

وشدد البرلمان العربي على أهمية عودة الهدوء إلى الساحة العراقية، وطالب الأطراف كافة بالجلوس إلى طاولة الحوار، "وتحمل المسؤولية الوطنية في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العراق، للخروج بحل يضع مصلحة الشعب العراقي فوق أي اعتبار بعيدا عن أي مصالح ضيقة".

وختم البرلمان البيان بالقول إن "أمن العراق واستقراره هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة".

المصدر: RT