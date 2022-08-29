مصر.. استرداد 5300 قطعة أثرية من 4 دول العام الماضي (فيديو)

تحدث مدير إدارة الآثار المستردة في مصر شعبان عبد الجواد، عن مجهودات الدولة لاسترداد الآثار المصرية من الخارج، وذكر أنه تم خلال العام الماضي استرداد 5300 قطعة أثرية من 4 دول.

وقال عبد الجواد في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إن مصر تبذل مجهودا كبيرا في مكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية واسترداد الآثار المهربة.

وأضاف: "بدأنا في هذا الملف منذ 2011، وشرعنا في استرداد الكثير من الآثار المصرية".

وصرح بأنه تم استرداد أكثر من 5300 قطعة أثرية من أمريكا وفرنسا وإسبانيا وكندا العام الماضي.

وأوضح أنه في نهاية العام الجاري سيتم الإعلان عن حصيلة ما تم إنجازه في مجال استرداد الأثار، مؤكدا أنهم يعملون حاليا على أكثر من قضية استرداد أثار.

المصدر: موقع "صدى البلد"