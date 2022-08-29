مراسل RT: مقتل جندي عراقي داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد

قال مراسل RT في العراق مساء يوم الاثنين، إن جنديا عراقيا قتل داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وصرح مصدر أمني عراقي بمقتل جندي عراقي داخل المنطقة الخضراء خلال الاشتباكات المسلحة.

وذكر أن جنديا واحدا على الأقل لقي مصرعه خلال الاشتباكات الجارية في المنطقة الخضراء.

وأفاد المراسل بأن أصوات انفجارات كبيرة سمعت داخل المنطقة الخضراء الحكومية.

وأشار إلى أن ثلاثة انفجارات كبيرة سمعت داخل المنطقة الخضراء والمناطق المحيطة بها، ولم تعرف طبيعتها بعد.

المصدر: RT