ليبيا.. حكومة باشاغا تعلن استمرارها في عملها رغم عراقيل "الحكومة منتهية الولاية"

أكدت الحكومة الليبية التي يرأسها فتحي باشاغا أنها "مستمرة في ممارسة عملها" وأن "محاولات الحكومة منتهية الولاية لن تثنيها عن مواصلة العمل".

وافتتح باشاغا اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه عبر الفيديو، في مدينة بنغازي، "بالترحم على أرواح الأبرياء الذين سقطوا في الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس الأيام الماضية نتيجة الاشتباكات التي دارت بين الميليشيات التي تدعمها الحكومة منتهية الولاية" حسب بيان للحكومة.

وأضاف البيان أن باشاغا أثنى على حرص النواب والوزراء ومواصلة عملهم "رغم كل الصعوبات في سبيل تنفيذ خطط الحكومة الليبية من أجل تذليل كافة الصعاب وحلحلة المختنقات وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في كافة المدن والمناطق الليبية".

وأعطى باشاغا الإذن بصرف التفويضات المالية المخصصة لتلبية احتياجات البلديات وحل المختنقات التي تعانيها.

وذكر البيان أن نائبي رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني وسالم الزادمة "أكدا على أن الحكومة مستمرة في ممارسة عملها بمعنويات عالية ولن تثنيهم محاولات الحكومة منتهية الولاية عن مواصلة العمل" وذلك في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

وأكدا على أن مجلس الوزراء مستمر في عقد جلساته".

وكانت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أعلنت أمس أن ضحايا الاشتباكات التي شهدتها طرابلس بلغت 191 شخصا بين قتيل وجريح.

المصدر: RT