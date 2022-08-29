تونس.. توقيف مشعوذ ادّعى قدرته على "مضاعفة الأموال"

ألقت القوات الأمنية التونسية القبض على مشعوذ احتال على عشرات المواطنين بعد أن أوهمهم بقدرته على مضاعفة أموالهم، شرط تمكينه من جزء منها.

وأفادت قناة "نسمة" بأن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية تمكنت من القبض على شخص وهو صاحب محل لصقل الرخام قاطن بالقصرين، عمد إلى استغلال شبكات التواصل الاجتماعي لإيهام ضحاياه بقدرته على المعالجة الروحانية وممارسة طقوس شعوذة لمضاعفة أي مبالغ مالية بمقابل مادي.

وقالت الإدارة العامة للأمن العمومي في بلاغ لها، إنه تبين أن المعني تحيّل على عدد هام من الضحايا واستولى على مبالغ مالية هامة تولى إيداعها بحسابه.

وجاء في البلاغ أنه تم حجز مبلغ مادي في منزله يقدر بـ6580 دينارا ( قرابة ألفي دولار) وسيارة ووثائق تفيد بأن له أموالا موزعة في أحد المصارف، بالإضافة إلى معدات يستخدمها المشعوذ للقيام بالاحتيال، مثل الفحم وأكياس ملح ولباس خاص بالشعوذة.

المصدر: "نسمة"