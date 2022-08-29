مراسل RT: أنباء عن دخول قطعات من "سرايا السلام" إلى المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد

أفاد مراسل RT في العراق مساء يوم الاثنين بورود أنباء عن دخول قطعات من "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري، إلى المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وقال المراسل إن إطلاق نار كثيف قرب مقر لـ"سرايا السلام" بمنطقة الطويسة بمركز محافظة البصرة.

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وأضاف أن استهدافا طال مقار تابعة لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري في بغداد و البصرة.

كما ذكر المراسل أن استهدافا طال مقار تابعة لعصائب "أهل الحق".

وأشار إلى أنه تم استهداف قناة "العهد" الفضائية التابعة لعصائب "أهل الحق" في منطقة البلديات بقنابل يدوية ورشقات نارية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مسؤول في "سرايا السلام"، بانتشار عناصر سرايا السلام الموالية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بغداد.

وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز" إن "الانتشار المسلح لعناصر سرايا السلام في المناطق القريبة من المنطقة الخضراء هدفه تأمين المتظاهرين بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى".

انتشار قوات سرايا السلام قرب مقتربات الخضراء.. pic.twitter.com/4ea9MJXRLB — 𝐒 𝐀 𝐌 (@Sam_o101) August 29, 2022

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري ومبان لمؤسسات حكومية عدة، وإعلان النفير العام.

وإثر تلك التطورات أعلنت القوات العراقية حظر تجوال شامل في كامل البلاد.

المصدر: RT