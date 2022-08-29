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واشنطن تنفي إجلاء موظفيها من سفارتها في بغداد

أخبار العالم العربي

واشنطن تنفي إجلاء موظفيها من سفارتها في بغداد
AP
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نفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، ما تم تداوله عن عملية إجلاء جارية لموظفي السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية في بغداد.

وقال كيربي إن "التقارير عن الاضطرابات في العراق مقلقة"، مشددا على أن "الوقت في العراق قد حان للحوار وليس المواجهة".

وأكد أنه "لا يجب تعريض استقرار العراق للخطر"، مبينا أن التقارير التي تتحدث عن إجلاء موظفي السفارة في العراق "غير صحيحة.. حاليا هناك اضطرابات والمؤسسات العراقية ممنوعة من العمل".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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