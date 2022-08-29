الحوثيون يحذرون إسرائيل: جاهزون ولن نتردد

حذرت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين يوم الاثنين، إسرائيل من أنها "لن تتردد في تسديد الضربات القاسية والمؤلمة ردا على أي عدوان محتمل".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو الإسرائيلي من مغبة ارتكاب أية حماقة كون الإقدام عليها لن يقابل بالصمت بل بالرد المناسب".

وذكر أن "القوات المسلحة جاهزة لأية خيارات تحددها القيادة في أي لحظة"، داعيا "العدو الإسرائيلي لأن يأخذ هذا التحذير بمحمل الجد".

وأكد أن "اليمن بقيادته وشعبه وقواته المسلحة لن يتردد في تسديد الضربات القاسية والمؤلمة ردا على أي عدوان محتمل ضد بلادنا".

وبالتالي فما على العدو الإسرائيلي إلا أن يأخذ هذا التحذير بمحمل الجد فاليمن بقيادته وشعبه وقواته المسلحة لن يتردد في تسديد الضربات القاسية والمؤلمة رداً على أي عدوان محتمل ضد بلادنا. — العميد يحيى سريع (@army21ye) August 29, 2022

وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، نفى ما تردد من شن إسرائيل ضربات على بعض المواقع في اليمن.

وحسب تصريحات له لموقع "الميادين"، نفى الحوثي ما تم نشره على بعض المواقع الإسرائيلية، عن شن إسرائيل ضربات على مواقع يمنية.

وقال: "ما نقلته مصادر إسرائيلية بأن قوات الاحتلال استهدفت خلال معركة "وحدة الساحات" موقعا في اليمن، لا أساس له"، مؤكدا أنها "تسريبات إعلامية غير صحيحة، إسرائيل لم تضرب في اليمن ولم تتحرك هنا".

المصدر: RT + وكالات