البحرين تدعو مواطنيها في العراق إلى توخي الحذر

دعت سفارة البحرين في بغداد البحرينيين في العراق إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الأمنية الرسمية.

وقالت السفارة في بيان: "تدعو سفارة مملكة البحرين في بغداد كافة المواطنين البحرينيين المتواجدين بجمهورية العراق بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، منوهة بضرورة إتباع تعليمات السلطات المحلية".

هذا وأعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، فرض حظر التجوال في جميع أنحاء العراق، بدءا من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين وإلى إشعار آخر.

المصدر: "السومرية"