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بعثة الأمم المتحدة تدعو المتظاهرين إلى إخلاء المباني الحكومية في بغداد

أخبار العالم العربي

بعثة الأمم المتحدة تدعو المتظاهرين إلى إخلاء المباني الحكومية في بغداد
AP
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دعت بعثة الأمم المتحدة إلى العراق "يونامي" المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة الدولية وإخلاء المباني الحكومية في العراق، والسماح للحكومة بمواصلة مسؤولياتها في إدارة الدولة.

وقالت البعثة في بيانها: "تطورات اليوم تصعيد خطير للغاية. يجب أن تعمل مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب العراقي في جميع الظروف وفي جميع الأوقات"، مشددة على أن "احترام النظام الدستوري أمر حيوي".

وحثت الجميع على "التحلي بالسلام والتعاون مع قوات الأمن والامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى سلسلة من الأحداث لا يمكن وقفها"، داعية "جميع الأطراف السياسية إلى العمل على تهدئة التوترات واللجوء إلى الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات".

وأكدت البعثة أنه "لا يمكن أن يكون العراقيون رهينة وضع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن تحمله"، معتبرة أن "بقاء الدولة بحد ذاته على المحك".

المصدر: RT

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