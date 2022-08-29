قرار قضائي إماراتي بتبرئة رجل أعمال تونسي

كشف محامي رجل الأعمال والسياسي التونسي سليم الرياحي، اليوم الاثنين، أن القضاء الإماراتي برأ موكله من التهم المنسوبة إليه وقضى بعدم تسليمه إلى تونس.

وأكد المحامي الطيب بالصادق في منشور على "فيسبوك" أن منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" شطبت مذكرات الجلب الدولية الصادرة في حق سليم الرياحي من منظومتها، وأرفق منشوره بصور له من أمام إحدى محاكم دبي.

وكتب: "الحمد لله… الحمد لله انتصار مزدوج وساحق، الإنتربول الدولي يشطب بطاقات الجلب الدولية من منظومته، والقضاء الإماراتي يقضي ببراءة المنوب وعدم تسليمه لتونس"، مضيفا: "أشكر بهذه المناسبة دولة الإمارات على حسن استقبالها وضيافتها وقبولها تمكيني من الترافع على منوبي سليم الرياحي أمام محاكم دبي وسائر المحاكم الأخرى، كما أشكر القضاء الإماراتي على حسن الإنصات وإعطاء كل ذي حق حقه".

وتابع قائلا: "سليم الرياحي برأته اليونان واليوم الإمارات وأنصفه الإنتربول الدولي، وغدا إن شاء الله حتما القضاء التونسي متى ما تعافى من داء السياسة".

وكان رجل الأعمال سليم الرياحي الذي شغل منصب الرئيس السابق لحزب الاتحاد الوطني الحر، ولجمعية النادي الأفريقي يواجه اتهامات في عدد من القضايا بتونس.

ولم يتمكن القضاء التونسي من الاستماع إليه بعد هروبه إلى الخارج، مما حتم على القضاء إصدار بطاقات جلب دولية في حقه.

المصدر: RT + "موزاييك"