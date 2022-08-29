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العراق.. مصدر أمني ينفي هبوط طائرة عسكرية فوق مبنى السفارة الأمريكية لإجلاء بعض الشخصيات/ فيديو وصور

أخبار العالم العربي

العراق.. مصدر أمني ينفي هبوط طائرة عسكرية فوق مبنى السفارة الأمريكية لإجلاء بعض الشخصيات/ فيديو وصور
Gettyimages.ru
السفارة الأمريكية في بغداد
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نفى مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، هبوط طائرة عسكرية فوق مبنى السفارة الأمريكية في بغداد لإجلاء بعض الشخصيات.

وقال المصدر لـRT إن "وجود هذه الطائرات العسكرية في المنطقة الخضراء شيء طبيعي، والمكان الذي هبطت فيه ليس السفارة الأمريكية وإنما بالقرب من وزارة الدفاع العراقية".

وفي وقت سابق أفادت أنباء بهبوط مروحية أمريكية يوم الاثنين في السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بهدف إجلاء الموظفين.

ونشرت وسائل إعلام ونشطاء صورا ومقطع فيديو قالوا إنه يوثق المروحية فوق مبنى السفارة.

المصدر: RT

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