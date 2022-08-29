العراق.. مصدر أمني ينفي هبوط طائرة عسكرية فوق مبنى السفارة الأمريكية لإجلاء بعض الشخصيات/ فيديو وصور

نفى مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، هبوط طائرة عسكرية فوق مبنى السفارة الأمريكية في بغداد لإجلاء بعض الشخصيات.

وقال المصدر لـRT إن "وجود هذه الطائرات العسكرية في المنطقة الخضراء شيء طبيعي، والمكان الذي هبطت فيه ليس السفارة الأمريكية وإنما بالقرب من وزارة الدفاع العراقية".

وفي وقت سابق أفادت أنباء بهبوط مروحية أمريكية يوم الاثنين في السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بهدف إجلاء الموظفين.

ونشرت وسائل إعلام ونشطاء صورا ومقطع فيديو قالوا إنه يوثق المروحية فوق مبنى السفارة.

BREAKING: Images show US Embassy officials evacuating from the roof via helo in Baghdad — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) August 29, 2022

They keep remaking the same movie https://t.co/xYqUgox8IO — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) August 29, 2022

Here we go again https://t.co/32huehRgp3 — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) August 29, 2022

المصدر: RT