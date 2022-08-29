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محافظ بيروت: المشكلة أمنية في مطمر الجديدة ويتم استغلال اللاجئين السوريين من قبل عصابات

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محافظ بيروت: المشكلة أمنية في مطمر الجديدة ويتم استغلال اللاجئين السوريين من قبل عصابات
Gettyimages.ru
بيروت
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أكد محافظ العاصمة اللبنانية بيروت، مروان عبود، اليوم الاثنين، أنه يتم استغلال اللاجئين السورية من قبل عصابات بهدف جمع النفايات من مطمر الجديدة.

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وفي تصريحات تلفزيونية، قال مروان عبود "إن مشكلة مطمر الجديدة، أمنية بامتياز"، مؤكدا أنه يجب "على الأجهزة الأمنية أن تضع حدا لهذه المهزلة، إذ إن الحل ليس إدارياً وإنما أمنيا".

وأضاف عبود: "كل حل إذا لم يكن مستداما، سنعود للوقوع في المشكلة بعد فترة زمنية قصيرة، وهذه المشكلة وسبق وأن عانينا منها".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، بدأت عملية رفع النفايات من شوارع بيروت والضواحي، بعد اتصالات أجراها وزير البيئة، ناصر ياسين، مع المعنيين بموضوع رفع النفايات، ما دفع إلى إعادة فتح مطمر الجديدة، حيث أوعز رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بتأمين حماية أمنية للشركة المتعهدة وللمطمر من قبل المديرية العامة لأمن الدولة.

المصدر: "النشرة"

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