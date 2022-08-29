لبنان.. أمن الدولة يوقف خلية "داعشية" في الجنوب

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قوت أمن الدولة أوقفت خلية تنتمي إلى تنظيم "داعش"، سبق لها أن قاتلت في سوريا، في إحدى القرى الحدودية جنوبي البلاد.

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وأوضح موقع "لبنان 24" أن "المديرية العامة لأمن الدولة في النبطية - مكتب بنت جبيل، أوقفت خلية تنتمي إلى تنظيم داعش، سبق لها أن قاتلت في سوريا، وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعية، وأقامت في إحدى القرى الحدودية في الجنوب، وتابعت عملها في المراقبة الأمنية للمنطقة".

وتمت الإشارة إلى أن هذه الخلية "قامت بإدارة شبكة لترويج العملة الأجنبية المزيفة والمخدرات، بهدف تمويل عملها ومهامها الموكلة إليها، التي لا تزال التحقيقات جارية لكشف خيوطها وأهدافها، تحت إشراف القضاء المختص".

المصدر: "لبنان 24"