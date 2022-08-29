وزارة الصحة الإماراتية تحذر من منتج طبي مقلد

أصدرت وزارة الصحة الإماراتية تحذيرا من منتج طبي مقلد، يستخدم لعلاج اضطراب العضلات، قد يؤدي استخدامه إلى مشكلات ومخاطر صحية.

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وفي تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، قالت وزارة الصحة الإماراتية إن "المنتج الطبي المقلد هو "DYSPORT"، المتداول في منطقة منظمة الصحة العالمية، ويستخدم لعلاج الحالات الناتجة عن اضطراب العضلات، حيث يستخدم في عالج أعراض خلل التوتر العنقي وخطوط التجاعيد والتشنج"، لافتة إلى أن "التحذير جاء بناء على بلاغ من قبل منظمة الصحة العالمية، حول وجود منتج طبي مقلد، إذ أن البيانات المتغيرة للمنتج كأرقام التشغيلات، وتواريخ انتهاء التصنيع ثبت أنها مزورة، كما توجد اختلافات في لغات التغليف وأخطاء في الطباعة على كراتين المنتج وتناقضات في أنواع القوارير".

وأكدت الصحة الإماراتية "ضرورة شراء المنتجات الطبية من الصيدليات المرخصة والمسجلة في الدولة"، مشددة على أنه "يجب فحص الحالة الفيزيائية للمنتج بعناية، في حال وجود شك يوصي بأخذ المشورة من أخصائي الرعاية الصحي".

وأوضحت أنه "من الضروري عدم استخدام التشغيلات المقلدة للمنتج وهي التشغيلة رقم "U01975" التي تنتهي يوليو 2024، والتشغيلة رقم "U12523"، التي تنتهي في أبريل 2023، والتشغيلة رقم "U14534"، التي تنتهي صلاحيتها في مارس 2023، والتشغيلة رقم "U14534"، التي تنتهي صلاحيتها في مارس 2023، والتشغيلة رقم "U05804"، التي تنتهي صلاحيتها في ديسمبر من العام الجاري".

المصدر: "اليبان"