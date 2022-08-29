"ماشية مش فارقة معها"..الشرطة الإسرائيلية تعتقل عروسا فلسطينية بفستان الزفاف (فيديو)

أقدمت الشرطة الإسرائيلية، أمس الأحد، على اعتقال عروس فلسطينية من بلدة عرابة العربية داخل الخط الأخضر، بينما كانت ترتدي فستان الزفاف.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه "تم توقيف عروس للاستجواب أثناء زفافها عندما كانت ترتدي فستانا أبيض في بلدة عرابة"، لافتة إلى أنه "طلب من العريس أن يتم استجوابه في الأيام القليلة الماضية وإبعاده عن المستوطنة، وعندما وصلت الشرطة، هرب وجرى اعتقال العروس".

תיעוד: כלה עוכבה לחקירה בזמן חתונתה וכשהיא עם שמלה לבנה בעראבה. החתן נדרש לחקירה בימים האחרונים והורחק מהיישוב. כשהמשטרה הגיעה למקום, הוא נמלט והכלה עוכבה@CBeyarpic.twitter.com/EolXfAnTAr — כאן חדשות (@kann_news) August 28, 2022

وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت الناشطة الفلسطينية، كاتيا ناصر، مقطع فيديو للحادثة معلقة عليه بالقول: "أعداء الفرح والحياة وكل شيء حي! الاحتلال يختطف عروسا من موكب عرسها في عرابة البطوف بأرضنا المحتلة - 48، ويمطر الشارع بوابل من قنابل الغاز".

وأضافت: "كنت مقهورة حتى شفت العروس ماشية مش فارقة معها… جدعة يا بنت شعب الأحرار!"

أعداء الفرح والحياة وكلّ شيء حيّ!

*الاحتلال يختطف عروساً من موكب عرسها في عرابة البطوف بأرضنا المحتلة-٤٨ ويمطر الشارع بوابل من قنابل الغاز

كنت مقهورة حتى شفت العروس ماشية مش فارقة معها…

جدعة يا بنت شعب الأحرار!



الفيديو الأول هنا (١) pic.twitter.com/9NsGNtR9VP — Katia Nasser كاتيا ناصر (@katyushia2) August 28, 2022

المصدر: "كان" + RT