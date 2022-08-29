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"ماشية مش فارقة معها"..الشرطة الإسرائيلية تعتقل عروسا فلسطينية بفستان الزفاف (فيديو)

أخبار العالم العربي

RT
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أقدمت الشرطة الإسرائيلية، أمس الأحد، على اعتقال عروس فلسطينية من بلدة عرابة العربية داخل الخط الأخضر، بينما كانت ترتدي فستان الزفاف.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه "تم توقيف عروس للاستجواب أثناء زفافها عندما كانت ترتدي فستانا أبيض في بلدة عرابة"، لافتة إلى أنه "طلب من العريس أن يتم استجوابه في الأيام القليلة الماضية وإبعاده عن المستوطنة، وعندما وصلت الشرطة، هرب وجرى اعتقال العروس".

وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت الناشطة الفلسطينية، كاتيا ناصر، مقطع فيديو للحادثة معلقة عليه بالقول: "أعداء الفرح والحياة وكل شيء حي! الاحتلال يختطف عروسا من موكب عرسها في عرابة البطوف بأرضنا المحتلة - 48، ويمطر الشارع بوابل من قنابل الغاز".

وأضافت: "كنت مقهورة حتى شفت العروس ماشية مش فارقة معها… جدعة يا بنت شعب الأحرار!"

المصدر: "كان" + RT

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