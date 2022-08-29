 
مباشر

فتح باب الترشح لعضوية مجلس الأمة الكويتي ورئيس أسبق للمجلس من أوائل المتقدمين

أخبار العالم العربي

فتح باب الترشح لعضوية مجلس الأمة الكويتي ورئيس أسبق للمجلس من أوائل المتقدمين
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tp44

فتحت إدارة شؤون الانتخابات في الكويت صباح اليوم الاثنين، أبوابها، لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2022.

إقرأ المزيد
الكويت تنتخب برلمانا جديدا في 29 سبتمبر
الكويت تنتخب برلمانا جديدا في 29 سبتمبر

وأفادت صحيفة "القبس" بأن إدارة شؤون الانتخابات الكويتية "ستواصل استقبال طلبات المرشحين إلى السباق الانتخابي لمدة 10 أيام تنتهي الأربعاء 7 سبتمبر المقبل".

وتأتي هذه الخطوة "عقب صدور مرسوم يوم الأحد بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة، وقد تحدد الخميس 29 سبتمبر المقبل موعداً للاقتراع، لتقول الأمة كلمتها واختيار من يمثلها".

فتح باب الترشح لعضوية مجلس الأمة الكويتي ورئيس أسبق للمجلس من أوائل المتقدمين
alqabas.com

وأشير في هذا السياق إلى أن "مراقبين" يتطلعون "إلى أول انتخابات برلمانية في تاريخ البلاد يتم التصويت فيها بالبطاقة المدنية حسب مكان الإقامة الفعلي والدائم لكل مواطن، فيما تتزايد التوقعات بزخم كبير في عدد المرشحين".

وفي شأن ذي صلة، أفيد بأن الساعات الأولى لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، شهدت "تقدم رئيس مجلس الأمة (الويتي) الأسبق أحمد السعدون".

فتح باب الترشح لعضوية مجلس الأمة الكويتي ورئيس أسبق للمجلس من أوائل المتقدمين
alraimedia.com

ونقلت صحيفة "الراي" عن السعودن قوله: "نعيش اليوم مرحلة تاريخية بكل تفاصيلها، خصوصا بعدما أزالت الحكومة جميع العقبات أمام تغيير المسار من خلال تعهدها بعدم التدخل في الانتخابات وفي انتخابات الرئاسة وفي اللجان أيضا، فضلا عن اصدارها مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية، مؤكدا أن الناخب بات بيده رسم صورة المشهد وتغيير المسار من خلال حسن الاختيار والمشاركة الفاعلة في الاقتراع".

المصدر: القبس + الرأي

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا