7 إصابات برصاص القوات الإسرائيلية في جنين واعتقال مطارد (فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة 7 مواطنين برصاص القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، خلال اقتحامها بلدة قباطية، جنوبي جنين.

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وأشار موقع "معا" الإخباري نقلا عن مصادر طبية إلى أن "7 إصابات بالرصاص وصلت إلى مستشفى ابن سينا، بينها 5 إصابات بالقدم، وواحدة في البطن، وأخرى بالرأس، واصابة باليد وأخرى بالفخذ".

وأشار الموقع إلى أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت صباح اليوم بلدة قباطية وحاصرت منزل المواطن عمر زكارنة وطالبت نجله علاء بتسليم نفسه، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال محاصرتها المنزل".

وقالت قناة "فلسطين اليوم" إن "قوات الاحتلال اعتقلت المطارد القيادي في "سرايا القدس"، الجناح العسكري في حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، علاء زكارنة، بعد إصابته بالاشتباك المسلح الذي وقع في منزله بقباطية جنوب جنين".

المصدر: "معا" + "فلسطين اليوم"