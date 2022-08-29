رئيس الوزراء الإثيوبي يبدأ زيارة رسمية للجزائر (صور + فيديو)

بدأ رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد زيارة رسمية إلى الجزائر ستستمر يومين.

وجاء الإعلان عن الزيارة في بيان للحكومة الجزائرية نشرته على "فيسبوك"، بعد استقبال رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، نظيره الإثيوبي بمطار هواري بومدين.

وورد في البيان أن "الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، استقبل رئيس الوزراء الأثيوبي أحمد علي آبي، الذي وصل إلى الجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

#فيديو🎥: الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان @BAbderrahmane_A ، يستقبل رئيس الوزراء الأثيوبي السيد أحمد علي آبـيي، الذي يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين.



رابط الفيديو🎥⬇️https://t.co/Onm5g3h0gepic.twitter.com/XHcCgwxQqf — مصالح الوزير الأول | Services du Premier Ministre (@pm_gov_dz) August 28, 2022

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه كان في استقباله الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، ووزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي.

Prime Minister @AbiyAhmedAli and First Lady Zinash Tayachew, together with a Ministerial delegation, arrive in the North African city of Algiers, for a working visit.#PMOEthiopiapic.twitter.com/PHb0oB0vUq — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) August 28, 2022

ووضع آبي أحمد، بعد ظهر يوم الأحد، إكليلا من الزهور بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، ووقف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري لأرواح شهداء الثورة.

وتأتي الزيارة في خضم زخم جديد للعلاقات الثنائية بين الجزائر وإثيوبيا.

وكانت الرئيسة الإثيوبية ساهل وورك زودي، لبت دعوة نظيرها الجزائري عبد المجيد تبون، لاحتفالات الذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر في الـ5 من يوليو الماضي.

وأعلنت وورك زودي، في مؤتمر صحفي مشترك مع تبون، آنذاك، عن تسيير خط جوي مباشر بين عاصمتي البلدين الجزائر وأديس أبابا.

وأكد الرئيسان التحضير عن انعقاد اللجنة المختلطة الخامسة بين البلدين خلال شهر سبتمبر القادم في العاصمة الإثيوبية.

وإلى جانب العمل الثنائي، يؤكد البلدان في معظم المناسبات، على تنسيق مواقفهما حيال الاتحاد الإفريقي ومسألة تمثيل إفريقيا الدائم في مجلس الأمن الدولي.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية