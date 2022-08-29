المغرب يلغي اجتماعا مع بوريل بعد تصريحاته الأخيرة عن "الصحراء الغربية"

ألغى المغرب وفقا لوسائل إعلام محلية وأجنبية اجتماعا كان مقررا الشهر القادم مع مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، بعد تصريحاته الأخيرة حول الصحراء الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" عن مصادر دبلوماسية قولها إن وزير الخارجية المغربي ألغى الاجتماع المقرر دون إبداء أسباب هذا القرار، مكتفية بالقول إن زيارة بوريل للرباط الآن "غير مناسبة"، فيما رجح مراقبون أن يكون الإلغاء مرتبطا بتصريحات بوريل حول الصحراء الغربية.

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وكان بوريل شدد في مقابلة الثلاثاء الماضي مع قناة اسبانية على ضرورة "التشاور" مع الشعب الصحراوي في أي حل للنزاع، وهو ما أثار غضب المغرب، بحسب صحيفة "إل إسبانيول".

وتعليقا على التغير في موقف مدريد إزاء النزاع في الصحراء الغربية، أوضح المسؤول الأوروبي أن "موقف الحكومة الإسبانية كان ولا يزال موقف الاتحاد الأوروبي. أي الدفاع عن إجراء مشاورات حتى يكون الشعب الصحراوي هو الذي يقرر كيف يريد أن يكون مستقبله".

المصدر: وكالات