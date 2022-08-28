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مصر.. سيّدة روسية تجاوزت الـ80 تؤدي امتحانات الثانوية الأزهرية (صورة)

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مصر.. سيّدة روسية تجاوزت الـ80 تؤدي امتحانات الثانوية الأزهرية (صورة)
Gettyimages.ru
الأزهر الشريف في مصر
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تصدرت صورة سيدة روسية تخطت الثمانين من عمرها تؤدي امتحانات الدور الثاني في الثانوية الأزهرية تعليقات المصريين، ولاقت ترحيبا واسعا وإشادة بجهدها وإصرارها على استكمال تعليمها.

وقالت مصادر في الأزهر إن الطالبة بلغت ثمانين عاما ونيّف، وهي دارسة وافدة.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن السيدة تدعى مروة بوتسانوفا، والتحقت بالأزهر للدراسة عام 2016.

وأكدت المصادر في تصريح لصحيفة "الراي" أنها أدت امتحانات الدور الثاني في الثانوية الأزهرية، ويمكنها استكمال دراستها في أي من كليات جامعة الأزهر، حسب مجموعها في الثانوية الأزهرية.

وأضافت أن قوانين الدراسة في الأزهر تمنح كبار السن والوافدين حق استكمال الدراسة في أي سن، كونه حقا إنسانيا، والفرصة كبيرة أمام الوافدين، كون الأمر من اهتمامات الأزهر الشريف، ودوره في نشر الوسطية.

وخلال أدائها الامتحانات توقف عدد من قيادات التعليم الأزهري عند السيدة أثناء مرورهم على اللجان التي عقدت في مدينة البعوث الإسلامية في منطقة صلاح سالم في القاهرة القديمة، وقدموا لها التحية على إصرارها، وأكدوا لها أن كليات الجامعة مفتوحة أمامها لاستكمال دراستها.

المصدر: "القاهرة 24" المصري + صحيفة "الراي"

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