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مصر.. طفلة من ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين تستعيد وعيها بعد غيبوبة استمرت 11 يوما

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مصر.. طفلة من ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين تستعيد وعيها بعد غيبوبة استمرت 11 يوما
Globallookpress
حريق كنيسة أبو سيفين في مصر
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استعادت الطفلة مارينا أشرف وعيها بعد غيبوبة استمرت 11 يوما جراء إصابتها في حادث حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة بمحافظة الجيزة في مصر.

وقال مصدر في وزارة الصحة المصرية لموقع "القاهرة 24" إن "الطفلة كانت في غيبوبة منذ وقوع حادث كنيسة أبو سيفين، نتيجة تعرضها للاختناق من الحريق، ترتب عليه انخفاض شديد في نسبة الأوكسجين بالدم".

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وأضاف أن "الطفلة مكثت في مستشفى إمبابة العامة لمدة 4 أيام، ليتم نقلها يوم الخميس الماضي إلى مستشفى معهد ناصر، لتلقي الخدمة الطبية اللازمة".

وأشار إلى أن "عملية نقل الطفلة تمت في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، واستغرقت نحو 7 دقائق ليتم نقلها من مستشفى إمبابة العام بمحافظة الجيزة، إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، باستخدام إسعاف مجهزة بعناية مركزة".

ولفت إلى أن "أسرة الطفلة تلقوا الدعم النفسي خلال فترة تواجدهم في مستشفى إمبابة العام، وتلقوا توجيهات بكيفية التعامل مع الطفلة فور إفاقتها منعا لحدوث صدمة نفسية لها".



المصدر: "القاهرة 24"

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