مصر.. شاب يقتل والده برصاصتين عن طريق الخطأ

قتل شاب والده عن طريق الخطأ في مدينة أكتوبر المصرية، حيث أطلق عليه رصاصتين استقرتا في صدره ليفارق الحياة في الحال.

وبحسب "القاهرة 24" تلقت أجهزة الأمن بمدينة أكتوبر إخطارا بالعثور على جثة حارس في إحدى المداس الخاصة داخل سيارة تعود لابن الضحية.

وبالانتقال والفحص تبين خروج طلقتين من سلاح غير مرخص أطلقهما نجله من السيارة أثناء جلوس والده بجواره فأصابه، وفارق الحياة في الحال.

وتبين من التحريات الأولية أنهما اعتادا حراسة المدرسة ليلا والتجول بالسيارة بمحيطها.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة والتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

المصدر: "القاهرة 24"