قائد لواء "فاران" الإسرائيلي يشيد بالتعاون الحدودي مع الجيشين الأردني والمصري

أشار قائد لواء "فاران" الإسرائيلي عيدو ساعاد، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعاونا أمنيا مكثفا مع الجيشين الأردني والمصري على طول الحدود لمنع تهريب الأسلحة والمخدرات.

وأكد ساعاد في لقاء خاص مع مراسل i24 أدهم حبيب الله، أن الجيش الإسرائيلي أحبط عشرات محاولات تهريب الأسلحة والذخيرة والمخدرات عبر الحدود الأردنية، وأن التعاون مع الأردن ساهم في الحفاظ على أمن الحدود.

وأشار تقرير صادر عن الجيش الإسرائيلي إلى أن قوات الامن احبطت تهريب أكثر من 300 قطعة سلاح وحوالي 2150 كغ من المخدرات على الحدود الأردنية والمصرية، خلال العام الحالي، ولغاية اليوم.

من جهتها ذكرت تقارير أردنية أن المملكة تتصدى على أراضيها لمحاولات التهريب التي يُعتقد أن إيران تقف خلفها، إذ أن الأخيرة تقوم بتهريب أسلحة ومخدرات من شِانها تهديد استقرار الحكم في المملكة لاحقا، في حين ذكرت بعض المصادر أن إيران تسعى أيضا من خلال أذرعها في المنطقة إلى تسليح الضفة الغربية عبر بوابة الأردن.

المصدر: i24