الهلال الأحمر السعودي: معتقلو "غوانتانامو" أجروا 7 مكالمات مرئية مع ذويهم في المملكة خلال شهر

أجرى معتقلو سجن "غوانتانامو" 7 مكالمات مرئية مع ذويهم في السعودية خلال شهر، شملت التواصل مع 50 شخصا.

وقالت هيئة الهلال الأحمر السعودي إن شهر أغسطس الجاري، شهد إجراء 7 مكالمات مرئية بين معتقلي غوانتانامو وذويهم في عدد من المدن السعودية.

وشملت المكالمات مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى جدة.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن تلك المكالمات تمثل جزءا من برنامج إعادة الروابط العائلية لشهر أغسطس الجاري.

ولفتت الهيئة إلى أن 50 شخصا من ذوي المعتقلين تواصلوا معهم عبر المكالمات المرئية، التي جرت هذا الشهر.

ضمن أنشطة #برنامج_إعادة_الروابط_العائلية لشهر أغسطس 2022م؛ أجرت هيئة #الهلال_الأحمر_السعودي (7) مكالمات مرئية لمعتقلي #غوانتنامو مع ذويهم في: الرياض، ومكة، والمدينة المنورة، وجدة، تواصل من خلالها (50) شخصاً من ذوي المعتقلين. pic.twitter.com/qBg5RIh7yj — هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) August 28, 2022

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي نفذت أولى رحلاتها الدولية لإجلاء مواطنة من جورجيا بعدما تعرض لأزمة صحية، ويأتي ذلك عقب تفعيل خدمة الإسعاف الجوي مرة أخرى بالتنسيق مع مركز الإحالات بوزارة الصحة.

المصدر: الهلال الأحمر السعودي + وسائل إعلام