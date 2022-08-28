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"كتائب حزب الله" تنفي قصف قواعد أمريكية في العراق وسوريا وتوجه رسالة للقوات التركية

أخبار العالم العربي

Gettyimages.ru
عناصر من القوات الأمريكية في سوريا - أرشيف
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نفت حركة "كتائب حزب الله" في العراق، اليوم الأحد، قصف التجمعات الأمريكية في العراق وسوريا الأسبوع الماضي، كما وجهت رسالة للقوات التركية.

وقال المسؤول الأمني في الحركة أبو علي العسكري في بيان صحفي: "ندعو الخصوم السياسيين إلى الابتعاد عن التصعيد احتراما لقدسية أيام الأربعين (أربعينية الإمام الحسين) ولجم رواد الفتنة ومرتزقة الإعلام، والذين كثيرا منهم قابعون في عواصم ‎الأعداء، ومدعومون من أطراف سياسية".

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‎وأضاف أن "كتائب حزب الله لم تتبادل القصف مع الغزاة الأمريكان في الأسبوع الماضي، سواء في العراق أو في سوريا أو غيرها، وحديث بعضهم عن ذلك لا يعدو ‎إلا تبريرا لفشلهم في حماية قواتهم المحتلة، ويكشف عجزهم الاستخباري عن معرفة ما يدور حولهم، ولخلق تبريرات فيما إذا تجرأوا وقصفوا هنا أو هناك، وإذا حدث ذلك فسيكون وبالا عليهم".

‎وأكد العسكري في بيانه قائلا: "يجب إخراج القوات التركية المعتدية من العراق، ويكون على مرحلتين، الأولى من القواعد المتقدمة، والثانية بتطهير المناطق الحدودية ‎من مرتزقتهم".

وأشار إلى أن "المقاومة ورفاقها قادرون على ذلك" في إشارة إلى طرد القوات التركية.


المصدر: RT

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