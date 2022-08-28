السودان.. السيول والأمطار تدمّر 313 قرية

أعلن وزير البنى التحتية رئيس غرفة طوارئ الخريف بولاية الجزيرة السودانية أبو بكر عبد الله، أن السيول والأمطار تسببت في دمار 313 قرية بالكامل بالولاية.

ولفت الوزير إلى تضرر محليات المناقل وجنوب الجزيرة وأم القرى بالسيول والأمطار الى وصول أكثر من 3 مليار متر مكعب سيول مياه من هضبة المناقل وجبل موية، فيما تبلغ سعة الإستيعابيه لمصارف الولاية 33 مليون متر مكعب.

وكشف الوزير عن دمار 313 قرية بالكامل منها 120 قرية بمحلية المناقل و90 قرية بجنوب الجزيرة و بقية القرى المتأثرة موزعة بين أم القرى والمحليات الأخرى ، ولفت لتأثر 14500 أسرة بالسيول والامطار ووفاة 11 شخصا وإصابة 9 وغمر 90 ألف فدان زراعي بالمياه وإنهيار 15 مرفقا حكوميا بالمناقل و7 بجنوب الجزيرة و3 بمحلية أم القرى.

وأكد الوزير أن الكارثة أكبر من إمكانيات الولاية التي أطلقت نداء تداعت وإستجابة له القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة والمنظمات الدولية والوطنية والخيرين والإعلاميين حيث وصلت الولاية 17 قافلة محملة بالمواد الغذائية والإيوائية والعلاجية والنواميس .

وكشف عن تشكيل لجنة لإعادة إعمار القرى المتأثرة غير الآمنة وتحويلها لمناطق آمنة ومستقرة ومنتجة زراعيا وحيوانيا وصناعيا.

المصدر: سونا