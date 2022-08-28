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هزة أرضية تضرب شمال الجزائر

أخبار العالم العربي

هزة أرضية تضرب شمال الجزائر
AP
العلم الجزائري
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أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر ضربت شمال الجزائر، مساء أمس السبت.

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وأوضح المركز أن مركز الهزة الأرضية كان على عمق 22 كيلومترا تحت سطح الأرض، لافتا إلى أن الهزة الأرضية وقعت عند التقاء خط طول 0.24 درجة غربا، وخط عرض 35.62 درجة شمالا.

وبين أنه لم ترد أنباء عن أضرار مادية أو سقوط ضحايا.

المصدر: RT

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