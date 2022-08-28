بعد تصريحاته عن موريتانيا والجزائر.. المغربي أحمد الريسوني يستقيل من رئاسة اتحاد علماء المسلمين

أعلن العالم المغربي، أحمد الريسوني، عن تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بحسب صحيفة "هسبريس".

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ووفق "هسبريس"، أوضح الريسوني في رسالة موقعة بتاريخ يوم السبت سبب استقالته بالقول: "تأتي تمسكا بمواقفي وآرائي الثابتة الراسخة، التي لا تقبل المساومة، وحرصا على ممارسة حريتي في التعبير، بدون شروط ولا ضغوط".

تجدر الإشارة إلى أن ردود فعل غاضبة في الجزائر وموريتانيا خلقتها تصريحات أحمد الريسوني بخصوص استقلال موريتانيا والزحف نحو تندوف، حيث رأى أن "وجود موريتانيا غلط من الأساس، إلى جانب قضية الصحراء"، معتبرا أن "المغرب ينبغي أن يعود إلى ما كان عليه قبل الغزو الأوروبي لما كانت موريتانيا جزءا منه".

وتابع: "بيعة علماء موريتانيا وأعيانها للعرش الملكي ثابتة"، مشيرا إلى أن "موريتانيا صناعة استعمارية، لكن المغرب اعترف بها على كل حال، وسنترك للتاريخ كلمته في المستقبل".

وقد أطلق العالم المغربي أحمد الريسوني، تصريحات اعتبرت "خطيرة"، حيث راح يلوح بالدعوة للجهاد للقيام بما وصفه "تحرير تندوف".

وكان من بين ما قاله الريسوني هو عندما راح يتحدث عن استعداد المغاربة والعلماء والدعاة في المغرب "للجهاد بالمال والنفس"، و"الزحف بالملايين" إلى مدينة تندوف الجزائرية.

المصدر: "هسبريس" + صحيفة "النهار" الجزائرية