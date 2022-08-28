نصر الله يلتقي وفدا من قيادة "حماس"

استقبل أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وفدا من حركة "حماس"، حيث تم استعراض آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة.

واستقبل حسن نصر الله، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، مع وفد من قيادة الحركة ضم خليل الحية وأسامة حمدان.

وأشارت قناة "المنار" إلى أنه جرى خلال اللقاء "استعراض وتقييم آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة، وخصوصا المواجهات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".

وأوضحت أنه "تم التداول حول ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة على ضوء التطورات الحاصلة".

المصدر: "المنار"