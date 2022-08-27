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مصر تدعو إلى وقت التصعيد في ليبيا وتغليب لغة الحوار

أخبار العالم العربي

مصر تدعو إلى وقت التصعيد في ليبيا وتغليب لغة الحوار
Legion-Media
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ أن مصر تدعو جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار وتجنب العنف حقنا للدماء.

وأكد على ضرورة حماية المدنيين وتحقيق التهدئة بما يحفظ للشعب الليبي الشقيق أمنه واستقراره ومقدراته ويعلي المصلحة العليا للبلاد.

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كما أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن حرص مصر على توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي ليبي توافقي على نحو يلبي تطلعاتهم ورؤيتهم للإنطلاق نحو المستقبل ويحقق الاستقرار المنشود في ليبيا.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات بين جماعات مسلحة، على خلفية الصراع بين رئيس الحكومة المعزول من مجلس النواب عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.  

المصدر: RT

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