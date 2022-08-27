خبير عسكري عن مناورة "هرقل 2": دول العالم تطلب التدريب مع القوات المصرية لقوتها وعراقتها

قال الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج إن مناورة "هرقل 2" شاركت فيها السعودية والإمارات واليونان وقبرص ومصر بقوات فعلية، بينما شاركت الأردن وأمريكا والكونغو والبحرين بصفة مراقب.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار" مساء السبت، أن التدريبات المشتركة يكون أول يوم فيها عبارة عن محاضرات لتوحيد المفاهيم، لأن القوات المشاركة تكون مدارس مختلفة، وبعدها يتم بدء التدريب العسكري، ثم يتم عمل معرض أسلحة، وكل الدول تشارك بأحدث أسلحتها، وهناك أيضا محاضرات في أمن الفضاء.

ولفت فرج إلى أن اليونان وقبرص لديهما خبرة بحرية في مواجهة سفن التهريب، لأنهم يواجهون الهجرة غير الشرعية، ومصر من خلال مناورة "هرقل 2" استفادت من خبراتهم في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي أن الجزء الرئيسي في مناورة "هرقل 2"، كان على مكافحة أعمال الإرهاب والتدريب على مواجهة المجموعات الإرهابية والقضاء على البؤر.

وأوضح فرج أن مصر لديها أحدث قوة بحرية وتحتل المركز السادس على مستوى العالم، وفي المنطقة نعتبر "برازيل" القوة البحرية، والكل يطلب إجراء مناورات بحرية معنا، مضيفا: "دول العالم ترغب في التدريب العسكري البحري مع القوات المسلحة المصرية لقوتها وعراقتها".

واختتمت في مصر فعاليات التدريب المشترك "هرقل 2" الذي تم تنفيذه بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، واليونان، وقبرص، فضلا عن مشاركة كل من الأردن، والولايات المتحدة، والكونغو الديمقراطية، والبحرين بصفة مراقب، وعدد من خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ووفق إفادة للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، فقد استمرت فعاليات التدريب عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

وأضاف أن التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري