محام مصري: نسبة الطلاق في القاهرة الأعلى في البلاد

أشار المحامي شعبان سعيد إلى أن القاهرة تتقدم المحافظات المصرية في معدل الطلاق، نظرا للضغوط الاقتصادية والحياة الصاخبة، لافتا إلى أن حالات الخلع قد زادت في الفترة الأخيرة.

وصرح عبر فضائية "سكاي نيوز" بأن زيادة الطلاق ترجع بالأساس إلى التسرع في الاختيار مع الحياة الصاخبة، لافتا إلى الزوج يجد شخصية مختلفة بعد الزواج.

ولفت إلى غياب الانسجام بين الزوجين وراء زيادة معدلات الطلاق.

وأضاف أن السنة الأولى من الزواج بها نسبة طلاق كبيرة جدا... "الأسبوع الأول بيضربوا بعض وبيذهبوا للمحاكم".

وأوضح أن أعلى نسب زواج تسجل بين الحاصلين على التعليم المتوسط كما أن نسب الطلاق بينهم أكثر مقارنة بأصحاب المؤهلات الجامعية الذين "يكون تفكيرهم أكثر نضجا".

المصدر: موقع "المصري اليوم"