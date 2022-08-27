جراح مصري يجري عملية ناجحة لفتاة إماراتية عانت اعوجاج العمود الفقري 18 عاما

نجح الدكتور المصري هاني عبد الجواد في إجراء عملية جراحية صعبة أشبه بالمستحيلة لفتاة إماراتية تدعى هند، بعد معاناتها من مرض اعوجاج العمود الفقري طيلة 18 عاما.

وقال الدكتور هاني عبد الجواد إن المريضة هي فتاة إماراتية تدعى هند وتبلغ من العمر 18 عاما، وكانت تعاني من تشوه كبير في العمود الفقري عبارة عن اعوجاج وتحدب شديد، حيث كانت مصابة بالاعوجاج بنسبة 150 مرتين بالأعلى والأسفل، فضلا عن التحدب الشديد بأكثر من 180 درجة، ما أدى إلى معاناتها من صعوبة في التنفس، ونقص شديد في وزنها الذي كان يبلغ 37 كجم.

وأضاف أنها عانت من اعوجاج العمود الفقري منذ أن كانت تبلغ من العمر 6 أشهر فقط، وتوجهت إلى كافة بلدان العالم طلبا للعلاج، ولكن كانت حالتها تتدهور بالتدريج حتى وصلت إلى أنه أصبح من المستحيل علاجها عن طريق إجراء عملية جراحية.

وأوضح أن المريضة هند كان تتواجد في ألمانيا قبل أن يُجرى لها العملية الجراحية، وأخبروها الأطباء هناك أنه من المستحيل خضوعها للجراحة، لأنه ستكون هناك خطورة كبيرة على حياتها، ومن الممكن أن تصاب بالشلل.

واختتم حديثه قائلا: "العملية كانت رهيبة وصعبة جدا، وأنا لحد دلوقت مش مصدق الي حصل لهند ولا هي كمان مصدقة، بس كرم ربنا كبير، ووالدتها مكانتش متخيلة إنها تعمل العملية وتطلع سليمة منها".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري